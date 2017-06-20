Російський суд дозволив політв'язню Чийгозу побачитися із хворою матір'ю лише у в'язниці (відео)
13:30, 20 червня 2017Суспільство
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Матір Чийгоза прикута до ліжка і живе на знеболювальних. Будь-яке транспортування може її убити.
Адвокат Чийгоза Микола Полозов уже назвав це ріщення блюзнірством / фото Радіо Свобода
Російський суд дозволив заґратованому кримському активісту Ахтему Чийгозу побачитися зі тяжкохворою матір'ю, лише за умови, що жінку доправлять до в'язниці, йдеться в сюжеті ТСН.
Больной матери Ахмета Чийгоза выставили условия, при которых она может увидеться с сыном
Адвокат Чийгоза Микола Полозов уже назвав це ріщення блюзнірством. Адже матір Чийгоза прикута до ліжка і живе на знеболювальних. Будь-яке транспортування може її убити.
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Як відомо,Ахтема Чийгоза окупаційна влада півострова затримала два з половиною роки тому, за участь у мітингу на підтримку єдиної України, який відбувся іще 26 лютого 2014 року під будівлею верховної ради Криму у Симферополі.
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