Російський суд дозволив політв'язню Чийгозу побачитися із хворою матір'ю лише у в'язниці (відео)

Російський суд дозволив заґратованому кримському активісту Ахтему Чийгозу побачитися зі тяжкохворою матір'ю, лише за умови, що жінку доправлять до в'язниці, йдеться в сюжеті ТСН.

Адвокат Чийгоза Микола Полозов уже назвав це ріщення блюзнірством. Адже матір Чийгоза прикута до ліжка і живе на знеболювальних. Будь-яке транспортування може її убити.

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Як відомо,Ахтема Чийгоза окупаційна влада півострова затримала два з половиною роки тому, за участь у мітингу на підтримку єдиної України, який відбувся іще 26 лютого 2014 року під будівлею верховної ради Криму у Симферополі.