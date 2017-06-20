У Києві відкрилась фотовиставка з нагоди Міжнародного дня біженця (фоторепортаж)

У Києві на Софійській площі відбулось відкриття фотовиставки з нагоди Міжнародного дня біженця.

Цього року в Україні на відзначення цієї нагоди Агентство ООН у справах біженців спільно з посольством Канади, представниками державних органів та партнерською організацією «Право на захист» проводить фотовиставку, яка висвітлює життя біженців та їхній досвід інтеграції у місцеві спільноти в Україні та Канаді.

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Експозиція буде представлена в Києві з 20 червня до 3 липня, а потім відвідає інші міста України.

Раніше в Києві відкрилася виставка карикатур про шлях до безвізу.