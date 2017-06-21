В Дніпрі сьогодні проходять антитерористичні навчання СБУ

СБУ сьогодні проводить навчання в Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Dnepr.info.

"Жителів і гостей міста Дніпро попереджаємо, що 21 червня 2017 відбудуться масштабні антитерористичні навчання в умовах максимально наближених до реальних. Тренування проводить Антитерористичний центр при Управлінні СБ України у Дніпропетровській області на території с. Чаплі та Придніпровської ТЕС", - сказано в повідомленні.

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Співробітники Служби безпеки України просять громадян цих населених пунктів і районів проведення навчань зберігати спокій, і з розумінням поставитися до певних незручностей, а також дотримуватися правил особистої безпеки.

Раніше Генеральний штаб опублікував відео масштабних навчань однієї з бригад ВДВ.