Голова Житомирської ОДА Гундич виступає за комплексний підхід у впровадженні медичної реформи

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич наголосив, що на Житомирщині медична реформа впроваджуватиметься за комплексним підходом, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

За словами Гундича, комплексний підхід до впровадження медичної реформи в області втілюватиметься передусім при створенні амбулаторій.

«Комплекс заходів передбачає не лише ремонт в амбулаторії, а й забезпечення її якісним обладнанням, ремонтом доріг, житло для молодих лікарів», - зазначає голова Житомирської облдержадміністрації.

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Гундич також наголошує, що у Житомирській області відкриватимуть не просто відремонтовані амбулаторії, а йдеться про заклади, які матимуть сучасне обладнання, транспорт та інше.

«Відкриття сучасної амбулаторії передбачає не просто зовнішній і внутрішній ремонт будівлі, а й якісні дороги, які ведуть до амбулаторії, необхідну базу обладнання, транспортні засоби, наявність спеціалістів. Саме для того, щоб молоді медиків були зацікавлені у тому, щоб працювати на селі, ми прибудовуватимемо до амбулаторій житло для молодих лікарів», – підкреслює Гундич.

Так, зокрема, за його даними, у Попільнянському районі у селі Почуйки Квітневої об'єднаної територіальної громади вже побудована нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Ця амбулаторія обслуговує близько 2-х тисяч людей із 4-х сіл. Загальна вартість будівництва становила 7,2 млн грн, які були виділені місцевим ПСП «Україна». Обладнання та техніку для амбулаторії закупили за кошти місцевого та районного бюджетів.

«У наших планах на наступні 3 роки – відкриття 13 амбулаторій. Вже цьогоріч в об'єднаних територіальних громадах Житомирщини запрацює 6 таких амбулаторій. Знову ж: тут важливу роль відіграє комплексний підхід», – підкреслює Гундич.