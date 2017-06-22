У Шосткінській колонії сталася масова бійка, загинув засуджений

У Шосткінській виправній колонії № 66 сталася масова бійка, в результаті якої від отриманих травм загинула одна людина. Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Сумської області. При цьому у відомстві пообіцяли повідомити подробиці завтра на прес-конференції.

Читайте такожУ Харкові ув'язненому намагалися передати наркотики в кетчупіТакож на даний час у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області УНІАН і не змогли надати подробиць того, що сталося, мотивувавши це тим, що така інформація «очікується».

Тим часом перший заступник керівника Шосткінської місцевої прокуратури Павло Моїсеєнко поінформував журналістів інформаційного порталу Шостка.INFO про те, що сьогодні вранці близько 30 засуджених з одного барака зламали замки, відкрили двері, увірвалися в сусідній барак і побили чотирьох засуджених. Один з постраждалих згодом помер від отриманих травм. Двоє засуджених були доставлені до лікарні, їх життю нічого не загрожує.Після бійки засуджені розійшлися, ніхто із співробітників колонії не постраждав.

За інформацією Моісеєнка, загиблий відбував строк за вбивство, і в грудні цього року мав звільнитися.

«Відкрито кримінальне провадження за статтею «Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть». На місці події працюють співробітники прокуратури, поліції, Державної пенітенціарної служби, судмедексперти. Ситуація в колонії контрольована. Спецназ у ШВК-66 не вводили», - сказав Моїсеєнко.