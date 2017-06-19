Комітет проти тортур Ради Європи стурбований ситуацією щодо умов утримання під вартою в Україні

Комітет з питань запобігання катуванням Ради Європи вітає реформу сектору правоохоронних органів і позитивні зміни в раніше відвіданих колоніях, але висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з жорстоким поводженням з боку співробітників поліції і відсутністю прогресу в ситуації щодо довічно ув'язнених.

Про це йдеться в доповіді стосовно становища в українських в'язницях, яка оприлюднена у понеділок Радою Європи, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Зокрема, в Комітеті зазначають, що, які і раніше, серйозне занепокоєння викликає жорстоке поводження з боку співробітників поліції: ляпаси, удари, стусани або удари палицею чи пластиковою пляшкою, наповненою водою в більшості випадків наносяться оперативними співробітниками поліції, які намагаються отримати зізнання. В Комітеті констатують, що у той час, коли тяжкість жорстокого поводження в порівнянні з візитом 2013 року зменшилася, кількість заяв залишається на «тривожному рівні». «Комітет закликає українську владу проводити політику «нульової терпимості» до жорстокого поводження поліції та ефективно розслідувати всі скарги», - йдеться в повідомленні. Іншими проблемами, пов'язаними з поліцією, названі незареєстровані затримання, незастосування гарантій проти жорстокого поводження, таких, як права доступу до адвоката і до лікаря, а також продовження практики утримання осіб в установах поліції за межами встановленого законом терміну в 72 годин.

Комітет визнає законодавчі та організаційні реформи, які продовжує проводити українська влада в пенітенціарній системі, та зусилля, які докладаються для скорочення чисельності ув'язнених. Разом з тим, Комітет висловлює стурбованість з приводу насильства серед ув'язнених в досудових установах, які були відвідані під час візиту, і висловлює тривогу з приводу жахливих умов утримання в СІЗО, зокрема, в Одесі, Хмельницькому та Києві. Умови в СІЗО в Києві та Одесі з 2013-2014 року ще більше погіршилися, і можуть «легко вважати нелюдяним і такими, що принижують гідність».

Іншими «давніми проблемами» в Комітеті назвали охорону здоров'я у в’язницях і «дуже проблематичну ситуацію» з тюремним персоналом, який у великих масштабах залишає службу у зв'язку з недостатнім кадровим рівнем, мізерною зарплатою, стресом та відсутністю інформації про вплив реформи на їх професійної майбутнє.

Одночасно Комітет «із задоволенням відзначає», що в порівнянні з попередніми візитами і після заміни вищого керівництва, ситуація у двох виправних колоніях (№ 25 і 100) значно покращилася у питанні жорстокого поводження з боку співробітників і насильства в тюрмі.

Також Комітет говорить, що «достовірні твердження» про жорстоке фізичне поводження з довічно ув'язненими з боку пенітенціарного персоналу були отримані в колонії №100».

Візит до України відбувся з 21 по 30 листопада 2016 року. Українська влада має відреагувати на доповідь в установленому порядку.