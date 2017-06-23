Важливо розраховувати на власні ідеї: українські лауреати "Каннських левів" розкрили рецепт успіху

Переможці зізнаються, що їх перемога заслужена і важка. Через стислі терміни члени команди, а це не менше 100 людей, спали по 2 години на добу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Вітаю Україну, що ми таки здобули цю перемогу. Дуже важливо просто не зупинятися. Також важливо просто розраховувати на власні ідеї", - розповів співзасновник Українського кризового медіацентру Геннадій Курочка.

Як раніше повідомляв УНІАН, український проект "Бабин Яр" здобув бронзову статуетку за кращий звуковий супровід на міжнародному фестивалі реклами "Каннські Леви 2017".

Нагороду отримав Український кризовий медіацентр за вшанування трагедії в Бабиному Ярі 1941 року, де за два дні, 28 та 29 вересня, було вбито близько 34 000 осіб.

Музику до вистави написав український композитор Святослав Луньов. Для перформансу встановили інсталяцію з труб, через які проходив вітер, створюючи специфічні звуки. Вони мали уособлювати голоси душ жертв Бабиного Яру.

Виконавцями стали українські діти: троє скрипалів та вокалісти - учасники шоу "Голос. Діти" - Анастасія Багінська з команди Потапа та підопічний Тіни Кароль Олександр Подолян.

"Каннські леви" – це конкурс з понад півстолітньою історією. Його ще називають "Оскаром" для рекламістів та маркетологів. Україну вперше відзначили нагородою такого ґатунку на цьому фестивалі.