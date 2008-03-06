7 українців потрапили в рейтинг мільярдерів Forbes

Американський діловий журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг світових мільярдерів за підсумками 2007 року, в який потрапили 7 українців.

Такі дані з посиланням на результати власного дослідження опублікував американський діловий журнал Forbes, спеціальний випуск якого сьогодні виходить друком.

Так, найбагатша людина України - Рінат АХМЕТОВ із статками 7,3 млрд. дол. (127 місце в світовому рейтингу). Друге місце зайняв Віктор ПІНЧУК - 5,0 млрд. (203 місце). Також до числа найбагатших українців входять: Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 4,2 млрд. (253); Геннадій БОГОЛЮБОВ – 4,0 млрд. (260); Костянтин ЖЕВАГО – 3,4 млрд. (327); Віталій ГАЙДУК – 2,7 млрд. (428) і Сергій ТАРУТА – 2,7 млрд. дол. (428).

Таким чином, українські мільярдери за рік збільшили свої статки в 2,1 раза - до 29,3 млрд. дол. (за підсумками 2006 року сумарні статки українських мільярдерів, що потрапили в рейтинг журналу Forbes, становили 14,2 млрд. дол.).

Всього число мільярдерів у світі за підсумками 2007 року досягло рекордного рівня: статками, що перевищують 1 млрд. дол., зараз володіють 1125 жителів планети. Вперше число світових мільярдерів перевищило позначку в 1 тис. осіб. У 2006 році в світі налічувалося 946 людей, чиє багатство вимірювалося щонайменше десятизначними цифрами.

Середні статки найбагатших людей світу - 3,9 млрд. дол., що на 250 млн. дол. більше, ніж роком раніше. Мільярдери дещо "помолодшали" - їхній середній вік знизився до 61 року. Сукупні статки всіх мільярдерів світу, за розрахунками Forbes, становлять 4,4 трлн. дол., при цьому об`єднаний капітал першої десятки багатіїв світу дорівнює 426 млрд. дол.

Також наголошується, що 67% згаданих у переліку багатіїв заробили свої капітали самостійно, а не успадкували по сімейній лінії. У рейтингу також наведено імена 99 жінок-мільярдерів, зокрема єдиної росіянки - дружини московського мера Олени БАТУРІНОЇ (вона зайняла 253 місце зі статками в 4,2 млрд. дол.).

За підсумками 2007 року зареєстровано й рекордне число мільярдерів у віці до 40 років – таких 50 осіб, при цьому рівно половина з них потрапили в список Forbes вперше. Самим юним із них був визнаний американець Марк ЗАКЕРБЕРГ, засновник соціальної інтернет-мережі - в свої 23 роки він володіє 1,5 млрд. дол. і займає в рейтингу 785 рядок.

Американський інвестор Уоррен БАФФЕТ є найбагатшою людиною планети, володіючи статками в 62 млрд. дол. За минулий рік У.БАФФЕТ, завдяки 25-процентному зростанню акцій його інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, збільшив свої статки на 10 млрд. дол. Він "змінив на посту" найбагатшу людину світу Білл ГЕЙТСА, який знаходиться зараз у рейтингу Forbes на 3-й сходинці зі статками в 58 млрд. дол., які один із засновників комп`ютерного гіганта Microsoft збільшив у 2007 році на 2 млрд. дол.

Друге місце - у мексиканця Карлоса СЛІМА: телекомунікаційний магнат і найбагатша людина Латинської Америки зараз володіє 60 млрд. дол., за минулий рік він збільшив капітал на 11 млрд. дол.

До першої десятки найбагатших людей світу ввійшов один росіянин, який зайняв 9-й рядок рейтингу, - голова холдингу "Базовий елемент" Олег ДЕРИПАСКА, власник капіталу в 28 млрд. дол.

Решту місць серед найбагатших зайняли сталеливарний магнат, який жив у Великій Британії, уродженець Індії Лакшмі МІТТАЛ (4 місце, 45 млрд. дол.), брати-підприємці з Індії Мукеш і Аніл АМБАНІ (5 і 6 місця, 43 млрд. і 42 млрд. дол. відповідно), засновник мережі магазинів IKEA швед Інгвар КАМПРАД (7 місце, 31 млрд. дол.), власник найбільшої в Індії компанії у сфері нерухомості Кушал Пал СІНГХ, (8 місце, 30 млрд. дол.) і співвласник мережі супермаркетів Aldi німець Карл АЛЬБРЕХТ (10 місце, 27 млрд. дол.).

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2006 року найбагатшою людиною України став Р.АХМЕТОВ зі статками 4 млрд. дол. (214 місце в світовому рейтингу). Друге місце зайняв В.ПІНЧУК – 2,8 млрд. (323 місце). Також до числа найбагатших українців входили: С.ТАРУТА – 2 млрд. (488); В.ГАЙДУК – 2 млрд. (488); І.КОЛОМОЙСЬКИЙ – 1,2 млрд. (799); Г.БОГОЛЮБОВ – 1,2 млрд. (799) і К.ЖЕВАГО – 1 млрд. дол. (891).