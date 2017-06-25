У Маріуполі встановили поліцейську "смарт-зупинку" громадського транспорту (фото)

У Маріуполі поліція встановила "розумну" зупинку громадського транспорту, повідомив керівник головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

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"Чому ж смарт? Бо це вай-фай, це екран, де ми будемо транслювати необхідну інформацію про роботу поліції, про розшукуваних злочинців, це карта руху громадського транспорту та інша корисна інформація для мешканців і гостей міста. На моніторі також транслюватиметься час прибуття громадського транспорту", - пояснив Аброськін.

Також тут планують встановити електронний ibox, через який можна буде отримати всю відкриту інформацію про діяльність поліції, записатися на прийом до керівництва головного управління та територіальних підрозділів поліції Донеччини.

Також на зупинці вже встановлені відеокамери і необхідне обладнання для зарядки мобільних телефонів.

"Враховуючи наші "розумні" камери, смарт-зупинки, які також будуть облаштовані в найбільших містах області поряд з територіальними підрозділами поліції, Донеччина стає найбільш несприятливою для потенціальних злочинців та вже розшукуваних осіб", - підсумував Аброськін.