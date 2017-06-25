ЗМІ дізналися, скільки росіян не пустили до України з початку року (документ)

Українсько-російський кордон на виїзд з України за п'ять перших місяців 2017 року перетнули понад 2 млн осіб, що близько до показників за аналогічний період минулого року. При цьому не пустили в Україну з РФ менше людей, ніж за відповідний період 2016-го.

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на офіційний запит "Апострофа".

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З Росії в Україну за січень-травень 2017 року в'їхало близько 2 млн осіб. У минулому році була відзначена схожа динаміка.

"Протягом січня-травня 2017 року українсько-російську ділянку державного кордону в установленому порядку на в'їзд в Україну перетнули 1,997 млн осіб (січень-травень 2016 року – 1,952 млн), на виїзд з України – 2,165 млн осіб (січень-травень 2016 року – 2,077 млн)", - йдеться в документі.

При цьому із січня по травень поточного року було відмовлено у в'їзді в Україну з боку РФ 1471 людині (січень-травень 2016 року – 1728 особам), при виїзді з України – 920 особам (січень-травень 2016 року – 990).