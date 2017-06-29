У Львові активісти закидали площу біля ратуші димовими шашками на знак протесту проти Садового

У Львові сьогодні активісти кількох громадських організацій провели біля міської ради, де проходить сесійне засідання, акцію протесту проти дій міського голови Андрія Садового та його команди. Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля Ратуші зібралося близько 50 осіб, серед яких кілька чоловіків були одягнені у камуфляжну форму і які представлялися учасниками АТО.

Читайте такожУ Львові вже очищено майже половину сміттєвих майданчиків міста За словами протестувальників, вони сьогодні зібралися на попереджувальну акцію під стінами мерії, де проходить сесія міськради, під час якої депутати мають голосувати за передачу функцій вивезення сміття зі Львова в управління Львівської ОДА.

Вони вимагали від влади міста «публічного вибачення від організаторів віча, яке відбулося 25 червня, під час якого учасників бойових дій назвали «тітушками» і висловлювали обурення діями міського голови Садового та його команди у вирішенні проблем міста.

Після скандувань «Ганьба!», учасники акції закидали площу димовими шашками, що на певний час створило щільну димову завісу на площі. Після цього протестувальники розійшлися.

Сьогодні зранку на площі Ринок та у центральній частині міста перебуває велика кількість правоохоронців.

Поки що депутати на сесійному засіданні міськради не перейшли безпосередньо до розгляду питання про надання згоди на поширення юрисдикції Львівської ОДА на вивезення сміття зі Львова, яке стоїть першим у порядку денному сесії.

Як повідомило джерело у Львівській облдержадміністрації, її голова Олег Синютка на терміновій нараді сьогодні вранці представив головам усіх фракцій міськради (за винятком фракції «Самопомочі») розроблений у Львівській ОДА проект ухвали міськради, який фактично позбавляє її будь-якого впливу на ситуацію зі сміттям у місті на безстроковий термін.

За інформацією джерела, проект ухвали, який, окрім суто політичних пунктів (визнання незадовільною роботи міського голови Львова Садового), містить ще два моменти, які повністю змінюють суть раніше пропонованої угоди з передачі від Львівської міської ради до Львівської ОДА усіх функцій, що стосуються поводження зі сміттям у Львові. Зокрема, ОДА хоче отримати право укладення довгострокових угод з гарантією постачання твердих побутових відходів зі Львова на сміттєпереробні заводи, що фактично унеможливлює плани міськради з побудови власного заводу – адже без гарантованих об`ємів сміття, побудова такого заводу втрачає будь-який сенс. Також з проекту ухвали, яку на думку львівського губернатора, мають ухвалити депутати міськради, зник дворічний термін, на який, як пропонувалося раніше, ОДА мала б перебрати функції міської ради з вивезення та утилізації сміття. Тобто облдержадміністрація має намір перейняти ці функції на безстроковий термін.

У прес-службі Львівської ОДА інформацію про нараду губернатора і проект ухвали не коментують.

У свою чергу Садовий під час сесійного засідання прокоментував проект даного рішення так: «Ще ніколи не було так, що Львівська міська рада під тиском приймала рішення, які писались в приміщенні обласної адміністрації. Я передаю цей текст для опрацювання нашому юридичному департаменту. Я розумію, що очільник ОДА хотів би, аби хтось з депутатів вніс цей проект сьогодні з голосу. Але не думаю, що таке сьогодні станеться.

Як повідомляв УНІАН, виконком Львівської міськради 27 червня ухвалив проект рішення про врегулювання ситуації із вивезенням твердих побутових відходів з території міста Львова.

У документі, зокрема, зазначено: «Погодити надання згоди на поширення юрисдикції Львівської ОДА на вивезення сміття зі Львова; погодити спільну комплексну програму на вивезення та захоронення твердих побутових відходів з території Львова на 2017-2019 роки; погодити звернення до Львівської ОДА та Львівської обласної ради з пропозицією ухвалити спільну комплексну програму на вивіз та захоронення ТПВ з території Львова на 2017-2019 рр».

Міський голова Садовий на брифінгу 23 червня назвав пропозицію львівського губернатора Синютки про делегування функції управління твердими побутовими відходами обласній держадміністрації «ультиматумом», на який мерія у даній ситуації буде вимушена погодитися, «щоб уникнути подальшої сміттєвої блокади».

***Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У місті накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня почалося вивезення зі Львова накопиченого сміття. Нагромаджені відходи вивозять зі сміттєвих майданчиків на полігони в області.