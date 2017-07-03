Правоохоронці ліквідували в Україні міжнародний канал контрабанди цигарок

Поліція спільно з Службою безпеки України ліквідувала міжнародний канал контрабандного перевезення цигарок.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції, правоохоронці відстежили маршрут контрабандистів та зупинили фуру, що везла товар до Волині. За документами перевозилися будівельні матеріали, насправді – тютюнова продукція.

У результаті оперативних дій встановлено не тільки канал постачання тютюнових виробів, але і знаходження "перевалочних баз" та місця їх реалізації. Крім того, з'ясували, коли і за яким маршрутом контрабанду будуть перевозити до кінцевого пункту призначення.

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Завозили цигарки з сусідньої держави. Потім вантаж слідував до Сумської області, де знаходились бази зберігання. В подальшому тютюнові вироби реалізовувались як на території України, так і за її межами. До того ж до країн Європи продукція потрапляла таким же незаконним шляхом, як і до нашої країни. На території України її реалізовували маленькими партіями.

Як встановили правоохоронці, найбільшим попитом даний товар користувався у Волинській області.

Як повідомлялося, 30 червня у Рівненській області правоохоронці зупинили автомобіль, який віз партію контрабанди до Волині. У вантажівці знаходилось понад 500 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва. Проте, за документами перевозилися будівельні матеріали.

На даний час правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до організації протиправної діяльності.