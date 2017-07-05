В Житомирі відкрили художню виставку "Житомир європейський"

У Житомирі відкрили художню виставку «Житомир європейський», повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, у приміщенні Житомирської міської ради 5 липня відбулась презентація персональної художньої виставки художника Артура Хачатряна «Житомир європейський».

Художник познайомився з Житомиром рік тому, коли став учасником Всеукраїнського пленеру «Житомирська палітра-2016».

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«Житомир надихнув художника до переїзду та проживання. За рік він створив цілу колекцію картин із «житомирським духом», провів ряд персональних та збірних виставок», - зазначають у міськраді.

Художник називає Житомир «європейським творчим містом».

«Мені це місто дуже сподобалося, адже воно надзвичайно затишне та комфортне. Щоб у Житомирі жити, потрібно його любити і я його полюбив, тому що тут люди дуже добрі, чуйні. Після завершення пленеру я вирішив залишитися тут і вступити до місцевого інституту культури та мистецтв. Надалі планую також жити у Житомирі та продовжувати свій творчий шлях», – говорить Хачатрян.

Виставка «Житомир європейський» триватиме впродовж місяця на другому поверсі міської ради.

«У виставці представлені надзвичайно теплі та чудові картини, які викликають захоплення нашими чудовими краєвидами. Найбільш захоплюючим є те, що це малює художник, який не є уродженцем нашого міста, але так витончено передає всі його особливості», - зазначила на відкритті виставки керуючий справами виконавчого комітету міськради Ольга Пашко.

Артур Хачатрян – вірменський художник, творець олійних пейзажів, натюрмортів та архітектурних принад Житомира. Майже всі полотна, що представлені на виставці, створені впродовж 2016-2017 років/

Як повідомляв УНІАН, в Житомирі створять робочу групу, яка вивчить питання виділення землі бійцям АТО під будівництво житла.