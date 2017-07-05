Тільки після узгодження з СБУ російські гастролери зможуть виступати в Україні - Кириленко

Тільки після узгодження з СБУ російські артисти зможуть виступати в Україні, заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у блозі на «Українській правді».

«Поспівати у окупованому Криму, а за два дні "зрубати копійчину" із публіки десь у Одесі чи у Києві – не питання для заїжджого російського гастролера. До того ж сама публіка часто нічого й не підозрює. На відміну від організаторів, які завжди точно знають кого запрошують», - написав він.

Читайте такожЗ початку року ДПСУ заборонила в’їзд до України 70 артистам: список розширюватиметьсяПри цьому урядовець нагадав, що протягом останнього тижня СБУ та прикордонники були змушені заборонити в'їзд до України десяткові російських співаків «саме із такою історією».

«Інколи розвертати їх доводилося просто на кордоні. А декому заборонили в'їзд уже навіть після виступу, бо потрібна інформація надійшла із запізненням» - повідомив Кириленко.

Віце-прем’єр підкреслив, що проблему треба врегулювати законодавчо, бо «правоохоронці не повинні бігати за російськими арт-порушниками, а мати інформацію заздалегідь».

«І якщо організатор з якихось причин не бачить свого дійства без росіян, він повинен повідомити СБУ про планованих до запрошення російських виконавців. Щонайменше за 30 днів до виступу. Пам'ятаючи про Перелік осіб, що створюють загрозу нацбезпеці та норми Закону про правовий режим на тимчасово окупованій території України» - наголосив він.

Також Кириленко додав, що «лише після отримання відповіді від СБУ про відсутність законних підстав для заборони в'їзду виконавцеві із країни-агресора, організатор може проводити захід з його участю».

Урядовець повідомив, що «відповідні зміни до закону про гастрольні заходи, якими встановлюються особливості організації гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни країни-агресора, уже підготовлені».

«Думаю, вони знайдуть підтримку у Верховній Раді» - написав Кипиленко.