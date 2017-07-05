Кількість отруєнь суші у Києві зросла до 39, сальмонелу виявлено у кухаря закладу - Держпродспоживслужба

У кухаря закладу громадського харчування, після відвідування якого у столиці розпочався спалах гострої кишкової інфекції, виявлена однотипова сальмонела S.enteritidis групи D.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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За результатами досліджень, проведених лабораторним центром, у змивах, взятих на санітарно-показову мікрофлору з робочих поверхонь, посуду, кухонного інвентарю, рук та одягу персоналу, виявлені бактерії групи кишкової палички. Патогенні ентеробактерії та умовно патогенні мікроорганізми – не виявлені.

При дослідженні 9 проб харчових продуктів встановлено, що 7 проб ролів та 1 проба соусу за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають вимогам технічних умов.

За інформацією державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», станом на 5 липня кількість постраждалих від гострої кишкової інфекції після вживання їжі в закладі громадського харчування становить 39 осіб.

Раніше повідомлялося про 38 хворих на гостру кишкову інфекцію.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня зареєстровані випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію через вживанням харчових продуктів у ТОВ «Суші Ленд». Отримані дані щодо виділення з об’єктів навколишнього середовища бактерій групи кишкової палички свідчать про порушення санітарно-гігієнічних вимог, зазначили у Держпродспоживслужбі.

На іншому суб’єкті ТОВ «Суші Лайф», де зареєстровано 1 випадок захворювання, також виявлені порушення санітарного законодавства.

Держпродспоживслужба в м. Києві видала розпорядження щодо тимчасового припинення роботи даного суб’єкта підприємницької діяльності.