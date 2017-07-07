Адвокат затриманого в Італії нацгвардейця Марківа переконаний, що його підзахисний не винен (відео)

Один з найвідоміших адвокатів Італії розмовляв з українцем 2 години. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Марківа затримали в Болонії, коли той приїхав у відпустку, і звинуватили в тому, що він наказав розстріляти італійського фотографа. У Нацгвардії кажуть - зробити це він просто не міг. Допомогти йому довести це - Рафаелле Делла Валле просить однослуживців Марківа.

За словами адвоката, він звичайний солдат і у нього не було ніякого права і можливості наказувати іншим стріляти, тому прокуратура помиляється, коли наполягає на цьому. До того ж, він зазначив, що бійця не було на тому місці, де загинули журналісти.

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Захист збирає докази, які понесуть на розгляд судді. "Справа непроста, але я доведу невинність Віталія", - заявив адвокат. За його словами, проблема в "поверховості слідства, відсутності доказів через те, що йдеться про вбивство в умовах воєнних дій".

Як повідомляв УНІАН, гвардійця Марківа в Італії судять за сумнівними свідченнями двох журналістів.