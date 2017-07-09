ONUKA про перебитий рекламою виступ гурту на Євробаченні: це пішло нам на користь (відео)

Фронтвумен українського гурту ONUKA Ната Жижченко прокоментувала інцидент, який стався з колективом під час виступу на конкурсі Євробачення-2017, коли під час його виступу пустили рекламу, передає ТСН слова співачки "Світському життю".

Жижченко зізналася, що її ця ситуація не обурила, а, навіть, навпаки, повеселила.

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"Мене це дуже повеселило, тому що це як і все іронія долі, як і весь абсурд, який нас просто супроводжує весь творчий період. Слава богу, що я дізналася про це за 10 хвилин до виступу, попередила своїх рідних. Тому що бабуся цього б точно не пережила. На жаль, із 47 країн тільки три пішли на рекламу, і Україна в числі них. Але, мені здається, що саме ця ситуація настільки обурила аудиторію, що цей виступ подивилося набагато більше людей, ніж якби його показали в трансляції. Тому, мені здається, ця ситуація пішла нам на користь і стати героєм такого скандалу нам дуже вигідно як би це егоїстично не звучало", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, ONUKA була зірковою гостею музичного конкурсу. Коли гурт вийшов на сцену, канал UA:Перший, який транслював конкурс, замість виступу колективу пустив рекламу.