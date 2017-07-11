У Дніпропетровській області рятувальники витягали машину з глибокої ями з водою (фото)

У П'ятихатському районі Дніпропетровської області жінка на автомобілі потрапила в глибоку яму з водою і брудом біля дороги. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпрі.

У службу порятунку надійшов виклик про застряглу в ямі машину. Як повідомила заявниця, автомобіль Chevrolet застряг в болоті так сильно, що не зміг самостійно рушити з місця.

Рятувальники прийшли на допомогу жінці, і з використанням тросу та пожежного автомобіля підвищеної прохідності «ЗІЛ» витягли авто на дорогу. Водій не постраждала.

Як з'ясувалося, напередодні по вулиці Мічуріна, де сталася подія, проводилися ремонтні роботи, після яких залишилася яма з водою. Саме в неї і потрапила водій машини при здійсненні маневру.