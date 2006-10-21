Сумам загрожує екологічна катастрофа

У Сумах через тривале невивезення з міста сміття склалася загроза екологічної катастрофи. Наразі, сміття із міста не вивозиться вже близько тижня, а санепідемстанція попереджає про можливу появу у Сумах масових інфекційних захворювань серед населення.

Як передає кореспондент УНІАН, жителі Верхньої Сироватки – місця старого полігону для сміття - продовжують нести варту у пікетах. Доки сумські чиновники чекають на рішення суду щодо продовження використання старого полігону, за останні дні жодна машина зі сміттям із Сум на полігон не потрапила. Саме таким дієвим способом селяни намагаються переконати владу у своїй рішучості, облаштувавши свій табір, який нагадує революційне містечко - вогнище, намети і переконливі гасла. Селяни варять юшку, спілкуються і чекають доки влада відступиться. Свої ж позиції вони здавати не збираються. Не лякає людей навіть той факт, що міська рада позивається до селищної ради в Господарчому суді області.

Серед вимог влади - скасування рішення про початок безстрокової акції протесту та визнання таких дій протиправними. Слухання у справі вже відбулося. Однак суд відклав прийняття рішення до 31 жовтня. Ухвали чекають як селяни так і влада. Остання, як і раніше, переконана, що землі Верхньої Сироватки - єдине безпечне місце для розміщення полігону.

Люди ж вважають, що новий полігон - шлях до другого Чорнобиля.

До роз`яснювальної роботи з жителями Верхньої Сироватки долучився весь депутатський корпус Сумської міськради.

Страйк жителів Верхньої Сироватки змусив сумських депутатів зібратися у четвер на позачергову сесію. Спочатку з трибуни селянам вже вкотре пояснили, чому полігон хочуть розмістити саме на землях Верхньосироватської сільради, потім розповіли, які селяни матимуть від цього переваги. Останній вагомий аргумент – матеріальне заохочення. За 4 роки, як стверджує міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ, на розвиток села було виділено лише 352 гривні. Нинішня ж влада, за його словами, вже виділила на потреби села 200 тисяч цільової субвенції. А потім обіцяє щомісяця за використання полігону виплачувати селу приблизно по 400 тисяч гривень.

За словами мера, усі обіцянки, які давала влада раніше, вона виконала – проклали дорогу, встановили залізобетонний паркан. А в майбутньому обіцяють побудувати тут сміттєпереробний завод.

До мешканців села Верхня Сироватка звернулася і голова Сумської облдержадміністрації Ніна ГАРКАВА. Зокрема, вона заявила селянам: «Я вам просто рекомендую відпрацювати свої відносини з міською владою. Давайте будемо реально дивитися на речі. Таке велике місто не може потопати в смітті. Ми не можемо сподіватися на те, що раптом з`явиться нове місце. Це нереально».

Після не досить успішного засідання позачергової сесії міськради у четвер, мер та депутати вирішили особисто відвідати у п`ятницю полігон біля Верхньої Сироватки. Планувалося остаточно вирішити конфліктну ситуацію, пов’язану з акцією протесту проти будь якого використання сміттєзвалища Сумами. Але розмови не вийшло. Селяни не могли знайти спільної мови навіть між собою. Деякі з них пропонували назавжди засипати полігон землею.

Сьогодні ж у Верхній Сироватці відбулося щось на зразок сільського референдуму. За даними, що надало УНІАН джерело в Сумській міській раді, до 80 відсотків селян висловилися проти продовження використання старого полігону. Те ж джерело повідомило, що не виключається можливість вивозити сміття на полігон, розігнавши пікетників силовим методом із залученням правоохоронців. Ця акція може відбутися вже цієї ночі або насвітанку.