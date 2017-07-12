Більше 6,5 тисяч цьогорічних випускників шкіл Житомирщини та інші абітурієнти розпочали подачу документів на вступ до вишів

Більше 6,5 тисяч цьогорічних випускників шкіл Житомирщини та інші абітурієнти розпочали подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, вступна кампанія стартувала сьогодні, 12 липня. Як і минулого року, процедура вступу проводиться в електронному вигляді через сайт: ez.osvitavsim.org.ua

Виняток є тільки для тих категорій, які мають спеціальні умови, вступають за квотами або мають розбіжності у написанні прізвища, ім'я та по-батькові в документах про освіту та сертифікатах ЗНО. У цих випадках абітурієнти мають змогу подати документи до приймальних комісій вишів у паперовій формі.

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На Житомирщині приймають заяви 4 державних, 1 комунальний та 5 приватних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Абітурієнти можуть подати дев’ять заяв на місця бюджетного або регіонального замовлення не більше, ніж на 4 спеціальності.

“У разі необхідності абітурієнти мають можливість отримати консультацію щодо роботи в електронному кабінеті вступника за телефоном (044) 239-86-18 та електронною поштою ez@inforesurs.gov.ua »,- зазначають в ОДА.

Також у приймальних комісіях при вищих навчальних закладах надають технічну підтримку з питань подання заяв через електронні кабінети.

«Оприлюднення рейтингових списків для абітурієнтів, які подали документи на денну форму навчання, і вступають за сертифікатами ЗНО, творчими конкурсами, вступними іспитами та квотами, відбудеться не пізніше 12.00 год. 1 серпня», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 3 липня в Україні стартувала додаткова сесія ЗНО.