У Києві безпечно відпочивати тільки на двох з 11 пляжів

У Києві безпечно відпочивати лише на двох - «Пуща Водиця» та «Вербний» - з 11 пляжів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, посилаючись на результати лабораторних досліджень.

«За інформацією Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", купання дозволено на двох водних об’єктах м. Києва: «Пуща Водиця» та «Вербний» (озеро «Вербне», вул. Приозерна, Оболонський район). В інших водоймах проби води не відповідають нормативним показникам згідно вимог…», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня у комунальному підприємстві «Плесо» заявили, що не рекомендують відпочивати на всіх 11 пляжах Києва.

14 липня у столичному управлінні Держпродспоживслужби повідомили, що купання у водоймах, які прилягають до 10 міських пляжів (окрім пляжу «Пуща Водиця»), є небезпечним.