35% читачів УНІАН готові до компромісів для встановлення миру на Донбасі, 33% за силове визволення - опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 35% наших читачів готові до компромісів для встановлення миру на Донбасі, тоді як згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, до компромісів готові аж 70% українців.

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При цьому 33% опитаних на сайті УНІАН відповіли, що виступають проти будь-яких компромісів та поступок і підтримують лише силовий варіант визволення окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Водночас 19% респондентів готові віддати Донбас, аби тільки припинити кровопролиття, тоді як 13% наших читачів підтримали ідею провести всеукраїнський референдум щодо приналежності окупованих частин Донбасу.

Загалом в опитуванні взяли участь близько 1 тисячі читачів УНІАН.