Бутко: Кабмін досяг закулісних домовленостей з ДПЕК

Участь НАК «Енергетична компанія України» в сьогоднішніх зборах акціонерів енергогенеруючої компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя) є наслідком закулісних домовленостей уряду і власника ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія».

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив керівник економічних програм Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО.

«Це свідчить, ймовірно, про досягнення якихось закулісних домовленостей між керівництвом виконавчої влади і одним з найбільших українських бізнесменів, який є власником «Донбаської паливно-енергетичної компанії», - сказав він.

За його словами, своєю участю в зборах акціонерів держава фактично визнала, що на сьогодні володіє пакетом 50%+1 акція енергокомпанії.

«Дивно, що держава, по суті, діаметрально змінила свою позицію порівняно з попередніми зборами акціонерів, на яких держава заявляла, що володіє 76,04% акцій компанії», - зазначив експерт.

За його словами, також викликає подив зміна позиції держави щодо зміни реєстратора товариства, а також ухвалення того факту, що кількість представників НАК «ЕКУ» в Наглядовій раді скорочена з 6 до 4-х членів. В зв`язку з цим експерт нагадав, що саме недержавні акціонери лобіювали призначення реєстратором АКБ "Промінвестбанк".

Експерт також нагадав, що 8 квітня 2008 року Господарча палата Верховного суду України задовольнила позов міноритарного акціонера ТОВ «Бізнес-інвест» і визнала незаконними всі рішення загальних зборів акціонерів ТОВ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, у тому числі і рішення про збільшення статутного фонду компанії.

«Практично рік пройшов з часу винесення ухвали вищої судової інстанції України – рішення не виконане. Нинішнє голосування держави (пакетом 50%+1 акція) ще сильніше відкладає виконання рішення вищої судової інстанції», - зазначив експерт.

В.Бутко назвав такою, що межує з цинізмом, заява НАК «ЕКУ» про те, що держкомпанія продовжить участь у судових розглядах, пов`язаних з корпоративною суперечкою навколо допемісії «Дніпроенерго».

«Не виходити з судових процесів можна по-різному. Така заява НАК «ЕКУ» залишає широке поле для трактувань цієї заяви, і я вважаю, що представники юридичної практики в міру своєї цинічності можуть трактувати цю заяву абсолютно по-різному», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулися збори акціонерів ВАТ «Дніпроенерго», на якому були затверджені звіти про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2007-2008 рр., розподілено прибуток за підсумками 2007 року, змінено реєстратора і внесено зміни до статуту.

Як повідомив УНІАН начальник Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України" Ігор МАЛОЙ, який представляв сьогодні інтереси держкомпанії на зборах акціонерів «Дніпроенерго», держава брала участь в зборах «голосами». Водночас голова правління «Дніпроенерго» Юрій БОЧКАРЬОВ заявив в коментарі прес-службі «Дніпроенерго» про те, що НАК «ЕКУ» голосувало на зборах контрольним пакетом 50+1% акцій.

Нагадаємо, 8 квітня 2008 року Господарча палата Верховного суду України задовольнила касацію ТОВ «Бізнес-інвест» на рішення Вищого господарського суду України і визнала незаконними всі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (від 13 червня 2007 року № 407-р) дозволив НАК «Енергетична компанія України» на загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» голосувати за збільшення статутного фонду компанії. Акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить до ДПЕК). Збільшення СФ мало проводитися шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. В результаті цієї допемісії ВАТ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) консолідувала 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго».

У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржило ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-інвест» (міноритарний акціонер генкомпанії), яке вважало, що його інтереси були порушені. Представники діючого уряду під час торішньої передвиборної кампанії також неодноразово заявляли, що при проведенні допемісії на “Дніпроенерго” були порушені інтереси держави, і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.