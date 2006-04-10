Іноземний капітал став жертвою моди на Ющенка

Ціна українських банківських активів досягла свого піку, і вже в найближчому майбутньому можна очікувати її зниження. Таку думку висловив керівник економічних програм «Центру досліджень корпоративних відносин» В’ячеслав БУТКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, з самого початку приходу іноземного капіталу в український банківський сектор ціну вітчизняних банків багато в чому визначала «мода на «помаранчеве», мода на революцію, мода на ЮЩЕНКА». Тоді першим відреагував фондовий ринок, який у березні 2005 року почав розвиватися «просто скаженими темпами» і знову ж таки не без участі нерезидентів.

Потім справа дійшла і безпосередньо до банків. Першою стала купівля більш ніж за 1 млрд. дол. групою Raiffeisen International банку «Аваль». Тоді ціна операції здивувала багатьох експертів. При цьому В.БУТКО вважає, що, ймовірно, нові акціонери «дещо переплатили». «УкрСиббанк», проданий наприкінці минулого року французькому BNP Paribas із коефіцієнтом 3,8, «став наступною жертвою іноземного капіталу». На сьогодні практично завершені переговори про купівлю «Укрсоцбанку» італійським Banca Intesa. Експерт зазначив, що італійці не були першими, оскільки інтерес до банку проявляли спочатку французький Societe Generale, а потім «довго примірявся» угорський ОТР банк, який навіть встиг «зробити зобов`язуючу пропозицію на суму 1,1 млрд. дол.». Та все ж, вибір був зроблений на користь Banca Intesa, після чого було підписано угоду про продаж пакета акцій у розмірі 85,42% статутного капіталу АКБ «Укрсоцбанк», який оцінений в 1,31 млрд. дол.

Останнім придбанням іноземних інвесторів став «Індекс-банк», який уклав угоду з французьким Credit Agricole про придбання останнім 98% акцій українського банку.

На думку В.БУТКА, дана операція, швидше за все, буде піком продажів із погляду вартості, оскільки показники розвитку української економіки не дають підстав говорити про її істотне подальше зростання. «Природно, при зниженні позитивних показників і наростанні негативних вартість всіх українських активів буде, можливо, трохи, але неухильно знижуватися. Тому я думаю, що вартість українських банків теж знижуватиметься», - зазначив В.БУТКО.

При цьому сьогодні «ринком продовжує гуляти інформація» про майбутній продаж «Брокбізнесбанку, та й ВАБанк «активно залучає іноземний капітал». В.БУТКО вважає, що індикатором попиту на українські банки все ж таки залишатиметься стан економіки, і останні показники її розвитку дають можливість припустити, що попит на українські банки рости не буде. Впродовж 2-3 років попит залишатиметься на нинішньому рівні, додав експерт.