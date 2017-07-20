На приморському напрямку: влада та волонтери Маріуполя розгорнули масштабну роботу над іміджем міста

У мерії Маріуполя підкреслюють, що це не тільки прифронтове місто, але і спокійне приморське місто, готове приймати туристів з усієї України. Розвиток тревел-потенціалу, одна із стратегічних цілей, яку місцева влада визначила для себе на період 2017-2021 років, про це йдеться у статті "Нового времени".

Читайте такожУ Маріуполі встановили поліцейську "смарт-зупинку" громадського транспорту (фото)Туризм, як сподіваються чиновники, підштовхне до розвитку середній і дрібний бізнес. Крім цього, "туризм є стимулом для розвитку самого міста", вважає гендиректор фонду розвитку Маріуполя Юрій Кампов. "Ми хочемо, щоб воно ставало красивішим, і щоб тут було комфортно", - зазначив він.

Міська влада почала з того, що в Google замінила фотографії міста з руйнуваннями, на мирні, провела фестиваль MRPL Sity, який відвідали понад 15 тис. осіб.

Ще однією принадою, на яку тут хочуть "ловити" туристів "магніти" - так тут називають відреставровані об'єкти - символи міста.

На думку Євгена Ворожбита, голови Асоціації турорганізацій Маріуполя та Приазов'я, є ще одна категорія туристів, на яких може розраховувати промислове місто - це ті, хто приїжджає на море в селища Азовського узбережжя. "За два тижні лежання на пляжі ці люди заїдуть в Маріуполь витратити гроші, посидіти в ресторані, погуляти, щось купити", - каже він.

"Приїзд туристів міг би стати нехай невеликою, але підтримкою місту", - говорить Юлія Сабадаш, голова фонду культурної спадщини Маріуполя. Резюме в неї коротке - факт того, що Маріуполь - це Україна, вже не обговорюється. Залишилось довести, що місто може бути туристичним центром, підсумувала вона.

Повну версію статті читайте в журналі "Новое время" від 21 липня 2017 року.