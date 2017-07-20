У ЄС та МЗС вчергове пояснили українцям різницю між безвізом і робочою візою

Представництво Європейського Союзу та Міністерство закордонних справ України нагадали, що безвізовий режим, який було запроваджено для громадян України з 11 червня 2017 року, не надає українцям права на працевлаштування в країнах-членах ЄС.

Про це керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчинскас сказав під час круглого столу в УНІАН на тему: "Чи беруть українці Європу штурмом? Підсумки безвізового режиму з ЄС після першого місяця дії". Захід відбувся у рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine».

“Я також хотів звернути увагу, що, звісно, безвіз не означає, поки що, ще не означає свободу працювати в Європейському Союзі. На жаль, багато хто пов’язує ці речі”, - сказав Вільчинскас.

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Він наголосив, що для працевлаштування в ЄС необхідно отримати робочу візу, відповідно до якої діють інші правила.

З ним погодився офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

“Ми маємо розуміти і маємо сприймати як норму природу безвізових умов безвізових поїздок громадян України до Європейського Союзу. Безвіз не надає право на працю громадян України в країнах Європейського Союзу, і це є норма, це є доконаний факт”, - сказав Кирилич.

При цьому дипломат додав, що окремі країни-члени ЄС можуть вносити певні корективи у своє національне законодавство, аби дозволити українцям працевлаштуватися саме у цих країнах. Зокрема, він зазначив, що в Угорщині у червні було опубліковано норму, яка надає право громадянам третіх країн, і зокрема громадянам Сербії та України, працювати в Угорщині без одержання для цього спеціального дозволу.

“Отже, громадянин України, який в’їхав до цієї країни, до Угорщини, не керується правом безвізу, він керується правом перебування, а перебуваючи, він шукає усі зручні для себе можливі варіанти, щоби працювати в межах періоду, який визначений (перебування не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду - УНІАН)”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.