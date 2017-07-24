Український артист пояснив, чому для наших діячів культури нормально їздити до Росії

Для українських діячів культури нормально їздити з гастролями в Росію, оскільки так вони можуть донести до росіян правду щодо ситуації в Україні. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив Народний артист України, зірка театру "Маски-шоу", актор і поет Борис Барський.

"Я вважаю, що це нормально для нас – приїхати в Росію. Те, що ми показуємо, воно політики не стосується, але тим людям, з якими ми спілкуємося, затуманеним, зомбованим цими ящиками, ми можемо розповісти, що відбувається насправді. Пояснити нашу позицію", – пояснив він.

Артист привів як приклад свою поїздку до Сочі на початку 2014 року, де до нього підходили люди і казали: "Ви не переживайте, ми вас захистимо. Ми вас в образу не дамо".

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"Я їм кажу: "Послухайте, поясніть мені, від кого ви мене захистите і кому не будете давати в образу?" А вони: "Ну як же, ви ж російськомовний, ви там зазнаєте утисків". Кажу: "По-перше, у мене з української у школі п'ятірка була, але мені-то вже років неміряно", – розповів Барський.

"У моєму оточенні розмовляють російською. Приїжджаю до родичів - вони розмовляють українською, але я їх розумію, і вони мене розуміють. Ми не перебудовуємося. По-друге, у мене вийшло сім книг – вони російською мовою, але вони ж вийшли. Вони продаються і люди їх купують. У театрі ми граємо російською мовою. До всього цього Україна мене ще й почесним званням нагородила – Народний артист України. Ось як мене ще сильніше можна обмежити, щоб ви прийшли мене захищати?" – додав він.

За його словами, історія росіян привела в шок.

"Кажуть: "Так що, це все неправда виходить?" І от чим більше таких ситуацій, тим краще. Я вважаю, що це нормально. Потрібно їздити, потрібно розповідати. А артисти, яких не пустили в Україну – вони тепер будуть нести цю образу в собі. Краще б вони приїхали і подивилися. Побачили б це зовсім інше ставлення і розповіли б у себе про нього", – уклав він.

Раніше віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що тільки після погодження із СБУ російські артисти зможуть виступати в Україні.