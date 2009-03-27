Газова декларація розвалить систему... по всій Євразії - Газпром попередив

Будь-які зміни режимів роботи української ГТС, у тому числі і передбачені підписаною в Брюсселі Києвом і ЄС газовою декларацією, вимагають обов`язкового узгодження з Газпромом. В іншому випадку газовий монополіст не зможе поручитися ані за забезпечення експорту відповідно до вже підписаних контрактів, ані навіть за нормальний... видобуток і російського і середньоазіатського газу. Таку апокаліптичну картину намалював член Правління, начальник Департаменту з транспортування, підземномго зберігання і використання газу ВАТ «Газпром» Олег Аксютін, коментуючи журналістам Брюссельську декларацію Україна-ЄС, повідомляє офіційний сайт Газпрома.

«Виконання положень недавно прийнятої в Брюсселі декларації Україна – ЄС щодо модернізації української ГТС передбачає зміну режиму її роботи. Враховуючи ступінь інтеграції наших газотранспортних систем, а також той факт, що робота української ГТС є невід`ємною частиною режиму експортних постачань Газпрому і наших експортних контрактів, Газпром зобов`язаний санкціонувати проведення будь-яких робіт, пов`язаних із зміною пропускної спроможності експортних трубопроводів України, - заявив Аксютін. - Більше того, українська ГТС повністю синхронізована з роботою Єдиної системи газопостачання Росії. Це пояснюється тим, що вони створені як єдиний технологічний комплекс видобутку і транспортування газу на території колишнього СРСР.

В зв`язку з цим, несанкціонована зміна режимів роботи української ГТС одразу позначиться не тільки на експортних контрактах, але і на процесі видобутку російського і центральноазіатського газу, що може спричинити непередбачувані наслідки на всьому євразійському просторі.

Очевидно, що нормальне функціонування системи газових постачань може бути забезпечене тільки координацією всіх технологічних ланок і процесів від видобутку і транспортування до споживання газу. І альтернативи цьому немає».