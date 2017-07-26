На Харківщині завершено розслідування щодо виробників сурогатного алкоголю

На Харківщині завершено розслідування кримінального провадження за обвинуваченням членів злочинної групи виробників сурогатного алкоголю, від якого загинули кілька десятків людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 26 липня, під час брифінгу сказав прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

«У понеділок, 24 липня, розслідування у справі завершене, підозрюваним оголошено про завершення досудового слідства та їм надано всі матеріали», - сказав Данильченко.

За його словами, кілька місяців тому, з огляду на продовження реформи органів ДФС, розслідуванням провадження зайнялася прокуратура Харківської області замість Управління ДФС в Харківській області.

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«На сьогодні ми констатуємо, що цим злочином займалася організована злочинна група. Так ми кваліфікуємо дії трьох основних підозрюваних, які знаходяться під вартою. Ми маємо 48 фактів смертей, які ставляться в вину цій групі», - сказав прокурор.

Він додав, що, крім трьох основних фігурантів, прокуратура розслідувала провадження за обвинуваченням посередників і реалі заторів сурогатного алкоголю.

«За окремими епізодами, за якими проходять посередники та безпосередні продавці сурогатного алкоголю справи за ст. 204 теж розслідувані та практично завершені. Два обвинувальних акта вже направлені до суду. Ще кілька після усунення технічних складнощів теж, я думаю, цього місяця будуть направлені для розгляду до суду», - сказав Данильченко, додавши, що основним фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прокурор зазначив, що зараз триває ознайомлення сторін із матеріалами провадження, після чого справа буде направлена до суду.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня 2016 року. Згодом смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Усього по Україні було зафіксовано близько 100 випадків отруєнь сурогатним алкоголем.

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Організатор виробництва та двоє його пособників 30 вересня були арештовані судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник перебував під домашнім арештом.