У Москві відкрився перший у Росії музей Гоголя

До 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя в Москві відкрився перший і єдиний у Росії музей письменника.

Сьогодні представники московського уряду та діячі культури стали першими відвідувачами «Будинку Гоголя» на Нікітському бульварі, пише Газета.ру.

Для широкої публіки музей планується відкрити після 10 квітня.

Як зазначила на відкритті перший заступник мера Москви Людмила ШВЕЦОВА, «люди, які працювали над експозицією, зробили неймовірне: за дуже короткий час створено такий музей, який є не просто представленням експонатів або шляху Гоголя, його творів, а й створює настрій відвідувачам».

У будівлі на Нікітському бульварі Н.Гоголь жив останні чотири роки життя - з 1848-го до 1852-го.