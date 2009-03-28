Олег Скрипка привезе до Москви українські «Вечорниці»

Лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег СКРИПКА влаштує в Москві 1 квітня, в день народження великого письменника Миколи Гоголя, етно-диско-вечірку "Вечорницi".

Як повідомив УНІАН О.СКРИПКА, захід під девізом "Приходите в добрый час - будет весело у нас, или Вечорницi у Гоголя" пройде в однойменному московському клубі «Gogol».

За словами О.СКРИПКИ, програма «Вечорниць» передбачає поєднання народних танців і пісень, стародавніх звичаїв, прекрасної української поезії та ультрасучасних танцювальних ритмів.

Відвідувачі матимуть можливість вивчити народні танці - краков`як, ойра, гречаники та інші, а також послухати народну капелу "Чоботи з Бугая" - групу, створену свого часу спеціально для «Вечорниць».

Сам лідер «ВВ» разом із ансамблем "Велика Оркестра" («Le Grand Orchestrе») продемонструє публіці новітні досягнення сучасної етно-музики. Творчість «Le Grand Orchestrе» поєднує стилі - рок, фольклор, джаз і український романс (народні пісні, цимбали, скрипка, труба). За словами О.СКРИПКИ, на сьогодні група є "збірним образом сучасної української музики".

Сам О.СКРИПКА стане на якийсь час діджеєм і представить свій знаковий етно-диско-сет, побудований на актуальних українських мелодіях із елементами народного співу.

На глядачів чекає не лише фантастична музична вистава, але й широка розважальна програма - чарка горілки й сало «для розігріву», конкурс вишиванок зі спеціальними призами особисто від Олега СКРИПКИ та інші музичні сюрпризи.

Етнічна тематика, що червоною ниткою проходить через усю виставу, в поєднанні з сучасною танцювальною музикою є унікальним прогресивним напрямком "Етно-диско", ідейним натхненником і творцем якого є О.СКРИПКА.

Етно-диско "Вечорницi" проходять із осені 2004 року під егідою міжнародного етно-фестивалю "Країна мрій" і мають статус міжнародного заходу. "Вечорницi" проїхали із гастролями не лише всю Україну, але й побували в Західній Європі - Франції, Італії, Норвегії, Австрії, Іспанії, а також у США.

2009 рік оголошено ЮНЕСКО Роком Гоголя. 200-річчя з дня народження письменника святкується на державному рівні в Росії та Україні.

Інформаційний спонсор «Вечорниць» у Москві - агентство УНІАН. Захід пройде за підтримки Посольства України в РФ спільно з Українським молодіжним проектом у Москві «Vecheerka».