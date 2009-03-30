Тимошенко в Брюсселі думала не про особисті відносини з лідерами Росії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ході брюссельської інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи думала не про особисті відносини з лідерами Росії, а захищала національні інтереси України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

«Я живу і працюю не для свого іміджу і рейтингу, не для особистих добрих відносин з лідерами інших країн. Я працюю заради того, щоб Україна стала іншою – сильнішою і самодостатньою. І тому треба мати мужність захищати національні інтереси України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, висловлюючи думку про те, що результати конференції в Брюсселі негативно позначилися на відносинах Києва з Кремлем.

Прем`єр підкреслила, що ніколи не поділяла стратегічні плани інших країн з будівництва газопроводів в обхід України. Це, за її словами, не дасть Україні можливість реалізовувати свій потенціал з транзиту газу, що призведе до серйозних фінансових втрат.