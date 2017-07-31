Кількість вилученої у населення зброї із зони АТО зростає - МВС

У МВС заявляють про збільшення кількості вилученої у населення зброї, незаконно вивезеного з зони АТО в мирні міста. Про це в ефірі "112 Україна" заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Результати є. Ми говоримо про те, що тільки в 2017 році ми суттєво збільшили кількість вилученої зброї за цілою низкою напрямків. Найстрашніше не так зброя, як вибухівка. Ми проаналізували результати роботи поліції за 6 місяців 2017 року протидії незаконному обігу зброї. На 6% більше таких фактів задокументовано, в 1,6 разів більше осіб, причетних до цього незаконного обігу, встановлено та притягнуто до відповідальності", - сказав він.

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За словами Шевченка, в минулому році було вилучено 733 одиниці зброї, боєприпасів і вибухівки, в цьому - 1200 одиниць. Тенденція йде до того, що поліція посилює роботу і вилучає все більше.

Як повідомляв УНІАН, Україна чекає оборонну зброю від різних країн.