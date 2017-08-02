"Худі дуже злі": Лоліта з "труни" звернулася до критиків свого "голого" наряду на фестивалі (відео)

Скандальна російська співачка Лоліта Мілявська відповіла на критику блогера Олени Міро, яка розкритикувала голий образ виконавиці на фестивалі "Жара" в Баку, підкресливши "безобразність" її фігури.

"Чому товстих баб так тягне демонструвати свої потворні тілеса? Ось прям гидко на них дивитися. Навіщо вони це роблять? Заради піару?", - різко прокоментувала Міро зовнішність Лоліти.

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала ролик, в якому звернулася до б'юті-блогера з дуже іронічною відповіддю.

"Як ви думаєте, що я роблю? Приміряю до себе положення в труні", - заявила співачка, лежачи в ліжку.

"Дорога Оленка, дякую тобі, що з забутої, нікому не потрібної співачки ти зробила мене популярною. Я щаслива. Взагалі, прийомчик не новий - гадити на відомих людей. Це якраз найлегше зробити, щоб прославитися", - сказала Лоліта.

"Взагалі деякі худі - вони дуже злі. Ми, товстенькі, всі заміжня і в нас є секс. Судячи з усього, у вас давно не було. Тому що жінка, у якої є секс і коханий чоловік, який носить її на руках, не дозволяє собі випади в адресу видатних людей - моїх колег і Алли Борисівни зокрема", - підсумувала артистка, ще раз подякувавши Миро за те, "що повернула їй славу".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, наряд Лоліти привернув увагу користувачів мережі у понеділок, 31 липня. 53-річна співачка присвятила одну з пісень солістові Rammstein Тілю Ліндеманну, після чого скинула з себе накидку і постала перед глядачами в обтягуючому прозорому трико. Юзери відзначили, що Лоліта нагадує їм героя мультфільму «Моана» та порівняли її з одним з вершників Апокаліпсису.