Малинська фабрика банкнотного паперу може розраховувати на підтримку влади Житомирщини – Гундич (фото)

Унікальне підприємство для України «Малинська фабрика банкнотного паперу» може розраховувати і на підтримку з боку Житомирської обласної влади. Про це заявив вчора, 2 серпня, під час робочої поїздки до Малинського району голова облдержадміністрації Ігор Гундич, коли оглядав роботу підприємства, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, директор фабрики Василь Іщенко підкреслив, що це вперше за багато років роботою фабрики цікавиться керівник області.

«Нам дуже приємно, що вперше за багато років і вдруге за всю історію на наше підприємство звернув увагу голова ОДА. Більше того – поцікавився станом справ та необхідною допомогою з боку обласної влади. Фабрика банкнотного паперу НБУ – стратегічний для нашої держави об’єкт. Сповідуючи європейську школу та маючи багатий досвід, надійні ділові зв’язки, команда професіоналів, яка працює на Фабриці, прагне постійних інновацій, поглиблює фахову освіту, безперервно вдосконалює технології, шукає і застосовує нові види захисту», – повідомив Іщенко.

Сьогодні Фабрика банкнотного паперу виготовляє банкноти не лише для української гривні, а й для 15 країн на 5 континентах світу. Підприємство входить до 10 найбільш потужних банкнотних виробництв у всьому світі, а за технологічною оснащеністю не поступається лідерам світової банкнотної індустрії.

Голова облдержадміністрації Гундич наголосив, що влада області та керівництво фабрики рухаються у єдиному і правильному напрямку співпраці: оскільки на Житомирщині діє програма підтримки вирощування льону, який в подальшому зможе використовуватися для виготовлення зносостійких банкнот.

«Думаю, що мало хто знає, що українська гривня друкується на папері, виготовленому на Житомирщині. Більше того – на папері із використанням луб’яних волокон нашого льону, який ми зараз відроджуємо і підтримуємо з бюджету. Тобто ми безпосередньо впливаємо на міцність, захищеність і зносостійкість національної валюти. Розвитку такого унікального виробництва, єдиного в Україні, ми маємо максимально сприяти, адже це може стати рушійною силою розвитку багатьох інших підприємств по всій області стосовно забезпечення Фабрики необхідною сировиною та матеріалами. Таке унікальне виробництво, єдине в Україні, ми маємо підтримувати максимально», – наголосив голова ОДА.

Гундич також додав, що область популяризує вирощування льону підтримкою з обласного бюджету.

«Програмою підтримки льону ми буквально зміцнюємо українську гривневу банкноту, адже льон надає паперу міцності. Ми популяризуємо вирощування льону на Житомирщині, передбачивши на це 2,5 млн грн в обласному бюджеті аграріям за посіви льону. Приємно те, що розвиток Фабрики співпадає із стратегією розвитку Житомирщини – працівники залучають льон, вирощений в області, для виготовлення банкнотного паперу. Практична можливість поєднання в папері кращих характеристик льону із папероутворюючими властивостями традиційної целюлози може дозволити Фабриці розширити асортимент продукції на внутрішньому ринку та запропонувати його на ринку світовому»,- сказав він.

Експортні поставки, розпочаті Фабрикою банкнотного паперу у 2014 році та значне розширення експортної діяльності у наступних роках (доля експорту зараз складає близько 80% обсягів її виробництва) є надзвичайно важливим прикладом поставки Фабрикою запитаної за кордоном високотехнологічної продукції – паперу для банкнот із сучасними важкопідроблюваними елементами захисту. Разом з тим Фабрика успішно виконала проект практичного застосування волокон льону в технологічному процесі виготовлення банкнотного паперу, на якому у 2016 році було надруковано перші серійні банкноти гривні. Природні властивості льону очевидно перевищують механічну міцність волокон бавовни, забезпечує кращу міцність паперу, а значить і банкнот. Крім того реалізація цього проекту – це намагання диверсифікувати поставки дороговартісної імпортної сировини із максимально можливим залученням українських виробників.

Нині фабрика завдяки сучасній круглосітковій папероробній машині з двома формуючими пристроями може виготовляти близько 3700 тонн банкнотного та захищеного паперу на рік. За останні два роки Фабрика успішно виготовила та експортувала понад 1,8 тонн високозахищеного банкнотного паперу. Географія поширення продукції Фабрики налічує 15 країн світу на 5-ти його континентах.

Фабрика банкнотного паперу – структурний підрозділ Банкнотно-монетного двору Національного банку, що є початковою ланкою готівково-грошового обігу країни, здійснює перший етап створення гривні – виробництво її паперової основи.

Рівень розвитку технологій на Фабриці банкнотного паперу повністю відповідає сьогочасним вимогам Національного банку України та потенційних замовників. На підприємстві вперше в світі була виготовлена серійна продукція із найсучаснішою захисною стрічкою RAPID шириною 4-6 мм.

Висококваліфікований колектив фабрики дотримується принципів міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001, що визначає високу якість, безпеку та екологічну чистоту продукції.