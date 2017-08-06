На фестивалі в Естонії прямо на сцені помер український музикант

В естонському Хаапсалу на фестивалі "Серпневий блюз" солісту української групи Ivan Blues & Friends Івану Денисенку (сценічне ім'я - Іван БЛЮZ) різко стало зле, повідомляє Корреспондент.net з посиланням на Elu24.

Життя музиканта врятувати не вдалося.

"Іван встиг дограти сет, після чого йому стало погано. На місце викликали "швидку", медики робили йому масаж серця декілька десятків хвилин", - розповів організатор фестивалю Індрек Дитманн.

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Очевидець події розповів порталу Lääne elu, що Денисенку стало погано під час виступу. Він закінчив співати, потім почався музичний програш і музикант впав навзнак. На сцену вийшов конферансьє Ян Ууспильд, який запитав, чи є серед публіки лікар.

Сестра музиканта Валентина Денисенко підтвердила смерть брата.

"Івана більше немає. Його серце зупинилося на концерті. Велике прохання поки не турбувати сім'ю. Зрозумійте нас правильно", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.