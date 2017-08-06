Частина Криму знову залишилася без світла

Вночі через аварію на підстанції "Старий Крим", викликану аномальною спекою, були знеструмлені деякі населені пункти в районі Судака і Старого Криму.

Про це повідомляє РИА Новости (Крим) з посиланням керівника підконтрольного Кремлю ГУП РК "Крименерго" Віктора Плакіду.

"Причина (відключення електропостачання – ред.) – аномальна спека, дуже високі температури і навантаження. Цим, на жаль, викликані відхилення від норми в роботі обладнання", — сказав він. За словами Плакіди, вночі на підстанції проходили роботи з відновлення обладнання, що вийшло із ладу. В даний час дана команда ввести його в роботу.

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"Вчора ми відновили електропостачання всіх населених пунктів, роботи організували в ніч на підстанції "Старий Крим", вони проводилися до повної заміни пошкодженого обладнання. Зараз дана команда на введення в роботу обладнання, яке було відновлено", — заявив Плакіда.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в найбільших містах Криму зникла електрика через аварію в Краснодарському краї РФ, звідки світло подають енергомостом на півострів.