Двом екс-прикордонникам призначили заставу на 12 мільйонів гривень за розкрадання коштів на "Стіну"

Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у розкраданні коштів на будівництві проекту "Стіна" - офіцеру, який безпосередньо здійснював контроль за виконанням проекту. Про це повідомляє "112 Україна".

Екс-начальник першого окремого відділу будівництва Держприкордонслужби України Володимир Целко отримав 60 діб арешті із альтернативою внесення застави у сумі 8,5 млн грн.

За словами прокурорів, Целко підписував акти виконаних робіт, але насправді ці роботи не були виконані.

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Захист екс-прикордонника заявив, що у нього немає таких грошей і він подаватиме апеляцію на рішення суду.

Окрім того, суд заарештував на два місяці начальника управління капітального будівництва Держприкордонслужби Олександру Атаманюку. Йому призначено заставу 3,6 млн грн, хоча прокуратура вимагала 16 млн грн.

Нагадаємо, 8 серпня у справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" було затримано шістьох осіб. Затримання проводилось детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої аниткорупційної прокуратури. Очільник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький допустив можливість нових затримань у справі розкрадання коштів для будівництва стіни на кордоні з Росією.