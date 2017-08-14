Поліція перевіряє інформацію про втечу до РФ фігуранта справи щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі

Поліція Одеської області перевіряє інформацію про втечу до Росії фігуранта справи щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі Владислава Ільницького, відпущеного під домашній арешт.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Раніше колишній одеський журналіст Артем Бузила, який зараз проживає в Москві, повідомив у Facebook про втечу Ільницького до Росії.

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«Днями втік з України. Вчора під час спроби потрапити на територію РФ був затриманий російськими прикордонниками в аеропорту «Домодєдово. Зараз перебуває, мабуть, в ізоляторі, де йому загрожує депортація», - написав Бузила.

Останній у 2015 році був затриманий за підозрою в сепаратизмі і засуджений до 3 років і 8 місяців позбавлення волі, але вийшов достроково за «законом Савченко» і покинув територію України. Зараз позиціонує себе, як співробітник видань «Взгляд. ру» і «Зеркало Крыма». Занесений до бази сайту «Миротворець» як проросійський пропагандист і сепаратист.

Бузила також зазначив, що «був знайомий з Ільницьким у тюрмі».

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2015 року Малинівський районний суд Одеси змінив запобіжний захід, відпустивши під домашній арешт, трьом фігурантам провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року, в тому числі, Владиславу Ільницькому.

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Наприкінці квітня 2015 року в Одесі було затримано кілька осіб, серед яких Артем Бузила, які підозрювалися в причетності до створення так званої «Народної ради Бессарабії».

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. У ході сутичок у центрі міста було застрелено кілька осіб. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.