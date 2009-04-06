Україні потрібен закон про захист інтересів промисловців

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання наслідків фінансової кризи і забезпечення стабільної роботи промислового комплексу)».

Авторами законопроекту (№4287) є народні депутати України, члени депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН, Олег ГЕЙМАН, Віталій ДАНИЛОВ, Валерій КАМЧАТНИЙ, Віктор КОРЖ та Володимиром ФІЛЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, на думку авторів документа, в умовах фінансової та економічної кризи в одному з найбільш скрутних становищ опинився реальний сектор економіки, а саме - промислове виробництво.

Для його стабілізації, вважають депутати, необхідно вирішити питання про недопущення вилучення обігових коштів, оптимізації витрат на амортизацію та оновлення основних фондів підприємств, що, у свою чергу, потребує змін до податкового законодавства. Тому головною метою законопроекту є ухвалення низки заходів щодо подолання наслідків фінансової кризи та забезпечення стабільної роботи промислового комплексу.

Так, зокрема, пропонується запобігти загрозі вилучення обігових коштів у результаті дії пункту 5.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» шляхом припинення дії вказаної норми. При цьому в умовах браку коштів немає загрози того, що підприємства зловживатимуть занесенням у прибуток непотрібних товарно-матеріальних цінностей. Пропонується також на період з 1 січня 2009 до 31 грудня 2010 року встановити для підприємств-виробників відтермінування по сплаті податку на прибуток на суму податку на прибуток з обсягу витрат, понесених (нарахованих) платником податку на придбання основних фондів і нематеріальних активів, пов`язаних з виробництвом товарів (робіт, послуг). А з 1 січня 2011 року суму відтермінованого податку на прибуток платити рівними долями до 30 числа щомісячно протягом року.

Також пропонується тимчасово, до 1 січня 2010 року, припинити стягнення штрафних санкцій, пов`язаних з несплатою податків тими підприємствами, які в кризових умовах не мали об`єктивної можливості своєчасного погашення податкових зобов`язань, за умови повного їх погашення впродовж додаткового 30-денного терміну. Крім того, пропонується дозволити Кабінету міністрів України надавати підприємствам, які працюють в екстремальних умовах, право на додаткову реструктуризацію податкових зобов`язань, розстрочки або відтермінування їх сплати, а у виняткових випадках - списання багаторічної безнадійної податкової заборгованості.

Відповідні зміни пропонується внести до статей 8 і 22 Закони України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», статей 14, 17 Закону України «Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а також припинити дію пункту 5.9 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

«Ухвалення цього законопроекту, з узагальненими пропозиціями промислових підприємств Харківської області, направленого на підтримку реального сектору економіки, забезпечить уповільнення темпів падіння промислового виробництва, сприятиме оновленню та модернізації основних фондів підприємств, зменшить навантаження на соціальну сферу і надасть можливість гарантувати споживачам захист їхніх прав, передбачених законодавством, у державному суді», - вважає уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» О.ФЕЛЬДМАН.