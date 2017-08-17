"На допомогу поліції відправляють кішок": в Twitter почався стихійний флешмоб після теракту в Барселоні

21:03, 17 серпня 2017
Суспільство
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Незабаром після появи інформації про теракт в твіттері почався флешмоб: користувачі викладали фотографії кішок з хештегами Барселони і вулиці Рамбла.

Ілюстрація / REUTERS

Ввечері 17 серпня на вулиці Рамбла в центрі Барселони фургон в'їхав у пішоходів.

Постраждали, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13. Незабаром після появи інформації про теракт в твіттері почався флешмоб: користувачі викладали фотографії кішок з хештегами Барселони і вулиці Рамбла, пише "Медуза".

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Вони робили це, щоб перешкодити терористові (або терористам) відслідковувати переміщення поліції, а також з поваги до постраждалих у теракті.

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Теги: #теракт в Барселоні