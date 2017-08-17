"На допомогу поліції відправляють кішок": в Twitter почався стихійний флешмоб після теракту в Барселоні
Незабаром після появи інформації про теракт в твіттері почався флешмоб: користувачі викладали фотографії кішок з хештегами Барселони і вулиці Рамбла.
Ввечері 17 серпня на вулиці Рамбла в центрі Барселони фургон в'їхав у пішоходів.
Постраждали, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13. Незабаром після появи інформації про теракт в твіттері почався флешмоб: користувачі викладали фотографії кішок з хештегами Барселони і вулиці Рамбла, пише "Медуза".
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Вони робили це, щоб перешкодити терористові (або терористам) відслідковувати переміщення поліції, а також з поваги до постраждалих у теракті.
#Barcelona Por respeto, no hay que difundir imágenes de los heridos, un poco de conciencia. pic.twitter.com/9DRxsTEdI3— Gks1 (@Kevingks) August 17, 2017
Bélgica inundó Twitter de gatos para evitar dar información a terroristas. NO DIFUNDÁIS IMÁGENES DE LAS VÍCTIMAS. #Barcelonapic.twitter.com/Arbm0vuQRx— La Vida Perpleja (@h4gles) August 17, 2017
Inundamos Twitter con fotos de gatos para evitar filtrar información a terroristas #Barcelonapic.twitter.com/JdrNpd3u4O— Alvaro Diaz