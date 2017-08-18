З українськими школярами, які виїхали на канікули в РФ, буде розбиратися СБУ

Голова СБУ Василь Грицак доручив співробітникам служби розібратися з ситуацією з вивезення українських школярів в РФ. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську, передає "Українська правда".

"Голова СБУ дав завдання розібратися з цим", - повідомила вона.

Нагадаємо, 12 серпня київське відділення Російського центру науки і культури заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл в Москву і Санкт-Петербург для участі в учбово-освітній програмі " Росспівробітництва "Здрастуй, Росіє!".

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На церемонії від'їзду виступила українська вчителька Анна Новікова, яка заявила, що дуже щаслива за дітей, адже вони отримають в РФ "корисний досвід".

Вивезення українських учнів в РФ викликав обурення в Раді. Нардеп Наталія Веселова направила депутатський запит в ряд українських відомств з вимогою пояснити ситуацію.

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Глава СБУ Василь Грицак 17 серпня заявив, що йому нічого не відомо про вивезення групи українських школярів у Росію.

У Міністерстві освіти і науки України в свою чергу заявили, що не мають права забороняти українським школярам їздити в Росію для участі в навчально-освітніх програмах.