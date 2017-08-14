"Зловили в гаражі": ЗМІ нагадали про засуджених шпигунів з КНДР, які полювали за "секретами" українських ракет

У травні 2012 року в Україні були засуджені два громадянина Північної Кореї, співробітники торгпредставництва КНДР в Білорусі - Рю Сонгчель і Лі Тхекіль, яких СБУ звинуватило в спробі отримати доступ до державної таємниці.

Слідство встановило, що 26 липня 2011 року північнокорейські гості в'їхали на автомобілі в Україну через Білорусь, і 27 липня прибули в Дніпропетровськ. Мета візиту - фотографування секретних документів, які їм повинен був за грошову винагороду передати співробітник КБ "Південне", пише "РБК-Україна".

Пізніше затримані північнокорейці заявили, що є співробітниками торгового представництва КНДР в Білорусі, і що рід їх діяльності пов'язаний з вирішенням питань між країнами в галузі науки і техніки.

В їх обов'язки так само входила організація семінарів з навчання фахівців КНДР на різні теми ракетобудування. Слідство встановило, що Сонгчель і Тхекіль раніше також відвідували Україну і Росію. Під час контактів із співробітниками українських підприємств північнокорейці неодноразово цікавилися ракетними технологіями і просили українських вчених провести ряд лекцій "для громадян Північної Кореї".

В ході бесіди вони озвучили конкретні теми, що їх зацікавили: балістичні ракети, системи ракет, будову ракет, двигуни космічних апаратів, розкриття сонячної батареї, швидке спорожнення паливних баків, транспортно-пусковий контейнер, пороховий акумулятор, а так само військові ДСТУ. Також північнокорейців цікавила інформація про двигуни міжконтинентальної балістичної ракети МБР РТ-22 з натовською класифікацією SS-22 "Скальпель".

Після сигналу співробітників КБ "Південне" в управління СБУ в контакті з північнокорейцями, в службі безпеки розробили операцію з фіктивного, або "контрольованого" постачання документації. Зустріч призначили в одному з дніпропетровських гаражів, де обох північнокорейців і взяли на гарячому - під час фотографування креслень та наукових робіт за новими технологіям ракетних комплексів, систем постачання ракетного палива та інших інновацій з грифом "Секретно".

У вироку суду від 28 травня 2012 року говориться, що розголошення інформації завдало б великої шкоди нацбезпеці України, а ракетно-космічна галузь КНДР отримала б доступ до технологій, заснованих на досягненнях українських ракетників, і значно розширила свої стратегічні можливості.

Таємниці, за якими полювали, за словами слідчих, дозволили б збільшити радіус дії і дальність північнокорейських ядерних ракет аж до території США. Обох фігурантів Красногвардійський районний суд Дніпропетровська засудив до восьми років ув'язнення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістило публікацію , у якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї. Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявив, що ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного та оборонного характеру.

В 2002 році США звинуватили Україну у продажу Іраку декількох радіолокаційних комплексів «Кольчуга». Довести факт продажу «Кольчуг» Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку.