За роки незалежності Україна жодного разу не постачала КНДР товари військового призначення - Турчинов

За роки незалежності Державна служба експортного контролю України не надавала дозволу на постачання до КНДР жодних товарів військового призначення, у тому числі ракетних двигунів.

Читайте такожУ посольстві США підтримали українське розслідування заяв про нібито постачання ракетних двигунів КНДРЯк повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, секретар РНБО Олександр Турчинов на виконання розпорядження президента Петра Порошенка від 16 серпня доповів, що робочою групою та Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю проведено перевірку оприлюдненої виданням The New York Times інформації щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об’єднання Південмаш» ракетних технологій, зокрема ракетних двигунів РД-250 (RD-250) до КНДР.

У доповіді сказано, що ракетні двигуни РД-250 у кількості 3-х одиниць входять до складу першого ступеня міжконтинентальних балістичних ракет Р-36, Р-36орб (індекс ГРАУ – 8К67, 8К69; індекс США – SS-9 mod.1, SS-9 mod.3; індекс НАТО – Scarp) та перших ступенів ракет-носіїв «Циклон-2» і «Циклон – 3». Ракетний двигун РД-252 (висотна модифікація РД-250) входить до складу другого ступеня міжконтинентальних балістичних ракет Р-36 і Р-36орб. Ракетний двигун РД-262 (висотна модифікація РД-250) входить до складу другого ступеня ракет-носіїв «Циклон-2» та «Циклон – 3».

За підсумками проведеної роботи та на підставі наданих державними органами матеріалів робоча група констатує: "Наявна система державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та товарів подвійного використання виключає можливість передач таких товарів до країн, стосовно яких запроваджено відповідні санкції Ради безпеки ООН".

Також, робоча група наголошує: "За період незалежності України Держекспортконтроль не надавав дозвільних документів на постачання до КНДР жодних товарів військового призначення та подвійного використання, зокрема ракетних двигунів РД-250, їх модифікацій та складових до них".