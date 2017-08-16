Автор доповіді про двигуни у КНДР не впевнений, що джерелом технологій є Україна

Майкл Еллеман, автор скандальної доповіді про двигуни у КНДР, заявив, що не впевнений, що джерелом технологій для Північної Кореї є Україна. При цьому він спростував свою участь у російській провокації щодо дискредитації України, у чому його звинуватив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Про це Еллеман сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

"Я не контактую із будь-якими росіянами. Я не фанат Путіна. Я маю симпатію до України та співчуваю їй через анексію Криму. Я не беру участі в агітації, пропаганді, які спонсорують росіяни. Я не думаю, що The New York Times беруть участь у чомусь подібному. Якщо прочитати те, що я написав, то я висловлююсь дуже чітко - ми невпевнені, що Україна є джерелом технологій. Це може бути Росія", - сказав він.

Читайте такожУ Держдепі прокоментували повідомлення про постачання Україною ракетних двигунів в КНДР

У своїй доповіді Майкл Еллеман зазначає, що двигуни для північнокорейських ракет більш імовірно могли надійти з України, ніж із Росії. "Я не думаю, що я можу виміряти ступінь ймовірності, але виходячи з того, що я знаю, а дуже багато лишається мені невідомим - більш ймовірно, що технології надійшли з України, ніж з Росії. Але, якщо хтось надасть мені доказ, або кілька доказів додатково - ця оцінка може легко змінитись", - сказав Еллеман.

При цьому він не вважає уряд України причетним до можливих постачань двигунів до Північної Кореї.

"Я підозрюю, що їх було отримано через незаконні канали. Не думаю, що уряди Росії, чи України брали би участь у цьому. Обидва уряди мають хорошу репутацію у питанні, недопущення поширення чутливих технологій. Зокрема, уряд України заарештував у 2012-му році кількох громадян Північної Кореї, які цікавилися технологіями, які мали у КБ "Південне"", - сказав Майкл Еллеман.

"Я звісно вважаю, що уряди не брали у цьому участі і найбільш ймовірно це відбулося через незаконні мережі торгівців зброєю, кримінальних банд та ін.", - додав він.

Читайте такожКНДР може самостійно виготовляти ракетні двигуни - розвідка США

Еллеман під час свого дослідження дійшов висновку, що, скоріше за все, у постачанні двигунів брав участь хтось із "Південмашу".

"КБ "Південне" знаходиться у скрутній економічній ситуації, тож ймовірно є співробітники незадоволені своїм становищем. Ті ж охоронці на підприємстві. Це не означає, що я на когось вказую конкретно. Суть у тому, що існує майже нескінченний набір варіантів, якщо перелічити людей, які знали про наявність цих технологій у КБ "Південне"", - сказав експерт.

Також Еллеман припустив, що "могло мати місце викрадення зі зламом, яке не помітила охорона", адже йдеться про предмети, які не використовувались понад 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї в випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, найімовірніше, з українського заводу. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина Тетяна раніше була сфотографована в російській формі.

Читайте такожДержавне космічне агентство назвало безпідставними звинувачення в постачанні ракетних технологій КНДР

У відповідь на згадану публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством "Південмаш" ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України в Північну Корею, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.