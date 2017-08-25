"Французька класика і "Гра престолів": Вакарчук розповів про своє ставлення до книг і серіалів

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що останнім часом дивиться різні серіали і читаю багато книг. На відпочинку за 10 днів музикант "примудрився прочитати сім великих книг".

"Читав все, що завгодно. Вперше в житті прочитав - не соромлюся цього «Червоне і чорне» Стендаля. Щось мене на французьку класику тягнуло - читав кілька романів Еміля Золя, також прочитав кілька повістей Марії Матіос, які я не читав раніше. Ще прочитав кілька книг нехудожнього плану. Зокрема, наприклад, книгу про те, чому капіталізм став успішним тільки в західному світі", - поділився Вакарчук.

Лідер "океанів" також розповів, що з останніх серіалів йому більше сподобався серіал «Billions» про змагання між прокурором і мільярдером з Уолл-стріт, пише "МедіаПорт".

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«Гру престолів» - я дивився перші два (ймовірно, сезону, - ред.), А далі втратив ... Ну, моя сім'я дивиться, вони всі сходять з розуму, як і весь світ. Я з повагою до нього ставлюся, він дуже круто зроблений, просто я поки що втратив ... мене на все не вистачає. Я думаю, я наздоганю", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в День Незалежності "Океан Ельзи" дав грандіозний концерт у Харкові.