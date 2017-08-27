Дискусії про перейменування Івано-Франківська: мер міста висловив свою позицію

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відкидає будь-які дискусії про перейменування міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Франкових читаннях, які відбулися біля пам'ятника Каменяру. Марцінків зачитав вірш циклу ”Веснянки”.

«Для нас дуже важливо відзначати цю річницю Івана Яковича Франка, – сказав міський голова. - Адже ми єдине місто в світі, яке назване на його честь. Будь-які дискусії про перейменування міста є неприйнятними. Це моя публічна позиція. Назва «Івано-Франківськ» відображає сьогодні, хто тут панує. А панують тут українці».

Просто неба читали вірші Франка письменники, актори, співаки та жителі міста. Звучали вірші Франка також іноземними мовами у виконанні школярів.

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Крім того, відбулося нагородження переможців відкритого щорічного літературного конкурсу есе «Мій Франко». Цього разу конкурс присвячений 161-й річниці від дня народження великого Каменяра. Тому есе повинно було складатися зі 161 слова. Як розповів організатор конкурсу, голова «Громадського інституту аналітики» Віталій Перевізник, кращі роботи обирало компетентне журі. Переможницею конкурсу есе стала Юлія Сипайло з Дрогобича. За свою роботу вона отримала приз від організаторів – планшетний комп’ютер.

Довідка УНІАН. Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч Іван Франко народився 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту (сьогодні Львівська область). Помер 28 травня 1916 року, похований у Львові на Личаківському цвинтарі. Цього року відзначають 161-й рік з дня народження Каменяра.