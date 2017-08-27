Потерпілий у ДТП з авто сина Шуфрича перебуває у реанімації без свідомості – ЗМІ

Чоловік, якого у центрі Києва на автомобілі збив син народного депутата України Нестора Шуфрича, перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Як повідомляє Еспресо.TV, раніше у потерпілого діагностували складну черепно-мозкову травму, нині він без свідомості.

Біля входу до реанімації присутній молодий хлопець, який назвався сусідом потерпілого. Він, зокрема, передавав телефон лікарю, яка розповіла батькам потерпілого про його стан.

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Родичі потерпілого з Херсона ще не прибули до Києва. Представників депутата Шуфрича біля реанімації поки не видно.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з травмами госпіталізували.

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У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця (сценічне ім'я Pabl.A).

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.