Ветерани АТО стрибнули з парашутом на Дніпропетровщині (відео)

Ветерани АТО стрибнули з парашутом на Дніпропетровщині. Для трьох хлопців, які воювали під Іловайськом, це був перший стрибок у житті, йдеться в сюжеті ТСН.

Разом із інструкторами вони піднялись на висоту понад чотири кілометри. Перш ніж сісти у літак, військові пройшли інструктаж.

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Подію присвятили святкуванню Дня незалежності України.

"Хлопці, ті що пройшли війну, здійснили свою мрію. Ми допомогли їм в цьому - стрибнути з парашутом. Це елемент психологічної реабілітації. Дуже приємно на них дивитися, вони радіють як діти", - розповів організатор події Микола Колесник.

Один із учасників АТО Сергій Гордєєв пообіцяв повернутися із сім'єю і стрибнути разом.