У Харкові перепоховають останки більшовика Руднєва із площі Небесної сотні

Харкові перепоховають останки революціонера Миколи Руднєва, який командував військом більшовиків під час захоплення міста. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора КП «Ритуал» Євгена Журавльова, перепоховання останків Руднєва, похованого на площі Героїв Небесної сотні, буде проведено в Харкові цієї зими.

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За його словами, виходячи з санітарних норм, які регулюються українським законодавством, перепоховання доцільніше проводити в зимовий період.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році в рамках декомунізації площа Руднєва в центрі Харкова була перейменована на площу Героїв Небесної сотні.

Довідка УНІАН. Микола Руднєв (1894 – 1918) - російський революціонер, учасник Громадянської війни в Росії.

Був обраний членом виконкому Харківської ради солдатських депутатів. 26 жовтня 1917 року командував полком при спільному із загонами Червоної гвардії нападі на найважливіші об'єкти Харкова та роззброєнні українських військ Центральної ради.

З лютого 1918 року - заступник наркома по військових справах Донецько-Криворізької республіки. З квітня - начальник штабу 5-ї Української армії, що відходила з боями від Луганська до Царицина. З липня 1918 року - начальник штабу Царицинського фронту. Командуючи резервної бригадою, в жовтні під час боїв під Царицином був смертельно поранений в населеному пункті Бекетівка (нині район Волгограда).

Був похований 19 жовтня 1918 року спочатку в Царицині, 9 лютого 1919 року перепохований в Харкові на Михайлівській площі (нині - Майдан Героїв Небесної сотні).